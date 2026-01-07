Assalto agli ATM della provincia. Focus in Prefettura

Un’azione coordinata e immediata per rafforzare la sicurezza del territorio e tutelare i cittadini: è questo il messaggio che arriva dalla Prefettura di Avellino al termine della riunione tecnica di coordinamento svoltasi questa mattina, convocata a seguito dei recenti episodi di danneggiamento ai danni di sportelli ATM registrati in alcuni Comuni della provincia.

Il confronto, che ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ha consentito di fare il punto sulla situazione e di definire una strategia condivisa di prevenzione e contrasto.

Nel corso della riunione è stato, in particolare, disposto l’incremento dei servizi di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale, attraverso una intensificazione delle attività di pattugliamento e monitoraggio, in un’ottica di deterrenza e di rafforzamento, al contempo, della percezione di sicurezza nelle comunità locali.

Le misure adottate si inseriscono nel solco di un’azione più ampia e strutturata già avviata dalla Prefettura, in linea con il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 23 luglio con il sistema bancario e le Forze dell’Ordine, volto a consolidare la collaborazione istituzionale per la sicurezza delle infrastrutture finanziarie.