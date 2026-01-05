Aspettando la Befana: Prata di Principato Ultra si prepara a salutare il Natale

Manca ormai pochissimo all’evento che chiuderà ufficialmente le festività natalizie a Prata di Principato Ultra. Sono oltre venti le Befane che hanno risposto all’invito della Misericordia di Prata e che lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 16:00, sfileranno tra le strade e la piazza del paese, portando sorrisi, dolcetti ai bambini più buoni e simbolici “carboni” a chi, durante l’anno, tra scherzi e marachelle è finito nel taccuino nero della Befana.

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione conferma il forte entusiasmo riscosso lo scorso anno, quando la sfilata colorata e l’atmosfera di festa richiamarono numerose famiglie e visitatori. Un successo che ha spinto gli organizzatori a riproporre l’iniziativa con ancora più energia e partecipazione.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di condivisione, tradizione e allegria, capace di unire grandi e piccoli nel segno della Befana e delle tradizioni popolari. Un invito aperto non solo ai cittadini di Prata, ma anche ai comuni limitrofi, per vivere insieme un pomeriggio di festa che promette di chiudere il periodo natalizio con magia, sorrisi e spirito comunitario.