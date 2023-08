ASL: lettera di ringraziamento al personale sanitario

Agli operatori dell’ASL di Avellino, lettera di ringraziamento, che di seguito si riporta, giunta dalla figlia di un paziente, affetto da una malattia in fase terminale. Si dimostra riconoscenza per l’Amore e la Devozione nel loro lavoro.

“Abbiamo avuto il supporto di ottimi dottori, la dottoressa Rizzo, la dottoressa Landi, la dottoressa D’Amato e la super efficiente infermiera Genoveffa Lombardi, nel fornire cure mediche per mio padre” – afferma la figlia dell’assistito.

“La professionalità, l’umanità e l’efficienza mostrata nelle tre settimane in cui abbiamo usufruito dei vostri servizi ci hanno mostrato che si può essere ammalati ma avere l’assistenza a 360 gradi anche a casa. – continua la donna – Davvero abbiamo avuto la fortuna di incontrare, nonostante il terribile periodo che stavamo attraversando per la malattia terminale di papà, personale altamente preparato e qualificato, di supporto psicologico, sanitario ed assistenziale. Ringraziamo di cuore per il servizio reso apprezzando e non disprezzando una volta tanto la sanità pubblica. Davvero medici ed infermieri come quelli incontrati da noi dovrebbero essere all’ordine del giorno e non l’eccezione alla regola.”