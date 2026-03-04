Asl Avellino, ultimato l’approvvigionamento di arredi e attrezzature per il Centro Autismo di Valle

Il mosaico che porterà all’attivazione del Centro Autismo di Valle ad Avellino si

arricchisce di una nuova e fondamentale tessera. L’Asl ha, infatti, completato tutte le

procedure amministrative per l’acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e dotazioni

tecnologiche e multimediali necessarie all’avvio delle prestazioni in regime

semiresidenziale dedicate al trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli

adolescenti e giovani adulti e nei contesti di vita fino a 18 anni.

Con la Delibera n. 308 del 4 marzo 2026, l’Azienda Sanitaria Locale ha effettuato una

necessaria ricognizione di tutte le procedure ad evidenza pubblica avviate per la struttura

di Contrada Serroni: da quella che ha portato all’aggiudicazione delle prestazioni in regime

semiresidenziale presso i Centri di Avellino e Sant’Angelo al Raggruppamento

temporaneo di imprese composto dalle società a responsabilità limitata Insieme, CE.M.E.

e Arsamedical e dal Consorzio di cooperative sociali Percorsi, alle quattro procedure che

consentiranno di dotare la struttura di Valle di tutte le attrezzature necessarie al

funzionamento del Centro.

In particolare sono stati acquistati arredi e attrezzature sanitarie per la Neuropsichiatria Infantile; attrezzature per i laboratori terapeutici; dotazioni per la palestra riabilitativa; attrezzature informatiche e multimediali; arredi ad uso amministrativo e tecnico.

Tutti gli arredi e le attrezzature saranno consegnati non appena l’Asl Avellino entrerà in

pieno possesso della struttura di Contrada Serroni, che il Comune di Avellino metterà a

disposizione dell’Azienda sanitaria una volta terminati i lavori di riqualificazione per

renderla perfettamente idonea all’uso.

Su tale avanzamento, la manager Asl Maria Concetta Conte: «La completa attivazione del Centro per l’Autismo di Valle rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei servizi territoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, con l’obiettivo di garantire percorsi terapeutici strutturati, attività riabilitative e interventi nei contesti di vita. Questo ulteriore step ci permetterà di sviluppare un modello integrato capace di mettere al centro la persona con interventi multidisciplinari e personalizzati lungo tutte le fasi della crescita. L’ASL sta terminando le procedure di assunzione di logopedisti e neuropsicomotricisti, in particolare per la presa in carico diretta della fascia di età 0-3 anni. Dopodiché non ci resta che attendere la consegna della struttura perfettamente idonea all’uso da parte del Comune di Avellino. Noi siamo pronti a partire».