Asl Avellino, al via il “Maggio della Prevenzione” con quattro appuntamenti

Un mese interamente dedicato alla prevenzione. Quattro tappe in giro per l’Irpinia per promuovere gli screening oncologici direttamente sul territorio. Dal 9 al 30 maggio, per quattro sabato consecutivi, tornano i Camper della Salute targati Asl Avellino.

L’Azienda Sanitaria Locale promuove quattro nuovi appuntamenti con gli screening della

mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C direttamente sul territorio

attraverso unità mobili attrezzate che permetteranno alle persone l’accesso gratuito ad esami diagnostici essenziali per la tutela della salute.

Il tour della prevenzione, organizzato in sinergia con i Comuni della provincia di Avellino

nell’ambito del programma “Salute in Movimento”, già avviato nei mesi scorsi, toccherà quattro nuove destinazioni durante il mese di maggio dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Si parte il 9 maggio con Prata Principato Ultra in viale Municipio 4 (prenotazioni al 3382835827). Si prosegue sabato 16 maggio a Taurasi, presso la Biblioteca Comunale in via Alcide De Gasperi (prenotazioni al 3275642267). I Camper arriveranno, poi, ad Atripalda nella mattinata del 23 maggio in via Francesco Rapolla 65 presso la sede della Misericordia (prenotazioni al 3402832074).

Infine, ultima tappa del mese, sabato 30 maggio a Pago del Vallo di Lauro nell’area parcheggio

del Municipio in via Passeggiata (prenotazioni al 3203157038).

Per prenotare gli screening oncologici bisognerà telefonare esclusivamente nella settimana

precedente la data interessata, chiamando i numeri dedicati dal lunedì al venerdì tra le 9:00 e le 12:00

Le prestazioni offerte gratuitamente includono:

– Screening della mammella per le donne tra i 50 e i 69 anni;

– Screening della cervice uterina, che prevede il Pap test per la fascia 25-29 anni e l’HPV

DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni;

– Screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il

kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF);

– Screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri

temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test.

Oltre agli esami clinici, le giornate saranno un’occasione importante per sensibilizzare le persone sulla donazione degli organi e dei tessuti grazie al punto informativo allestito in prossimità delle aree di sosta dei Camper della Prevenzione. Qui i cittadini potranno sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà e prendere informazioni sulla donazione.