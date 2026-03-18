ASL Avellino, in arrivo 40 nuovi infermieri per rafforzare l’assistenza territoriale

L’ASL Avellino ha compiuto un nuovo passo nel potenziamento della sanità di prossimità: l’Azienda sanitaria ha infatti concluso le procedure di selezione per l’assunzione di 40 infermieri, scelti attraverso un avviso pubblico che ha registrato oltre 650 candidature. I contratti, della durata di otto mesi rinnovabili, saranno destinati alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità, fulcro della riorganizzazione prevista dalla Missione 6 del PNRR.

La figura dell’infermiere di comunità è considerata centrale nel nuovo modello assistenziale, pensato per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e garantire una presa in carico più continua e integrata. Il personale selezionato lavorerà all’interno delle strutture territoriali dell’ASL, collaborando quotidianamente con medici di medicina generale e specialisti e interloquendo con servizi distrettuali e sociali.

L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio dei pazienti cronici, migliorare la risposta ai bisogni assistenziali e costruire percorsi di cura più efficaci, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Con queste nuove assunzioni, l’ASL Avellino punta dunque a consolidare una rete sanitaria più vicina alle comunità, capace di coniugare prevenzione, continuità assistenziale e interventi tempestivi sul territorio.