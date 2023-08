L’ASD Monteforte Irpino ufficializza il proprio organigramma. Carmen Rega già annunciata presidente. Lello Mallardo ricoprirà il ruolo di DS, con la sua grande esperienza gestirà la parte sportiva insieme al mister Carraturo. Quest’ultimo sarà affiancato da Paolo Rega come allenatore in seconda. Il vice presidente sarà Luca Iandolo, il quale arriva con grande entusiasmo a Monteforte. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Dopo gli anni di presidenza del Parco Aquilone sono felice di far parte del progetto Monteforte Irpino. Una realtà che conosco molto bene perché risiedo e vivo a Monteforte. Porto con me tanto entusiasmo ma anche tanta esperienza, garantita da me e dal gruppo dirigenziale del Parco Aquilone trasferitosi al Monteforte”.

Completano il quadro dirigenziale i consiglieri Vittorio rega e Martino Santulli. Il segretario Nicola Lanzaro e i magazzinieri Gianmarino Parchitelli, Vincenzo Riccio e Giuseppe Riccio.