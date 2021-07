Sport ASD Bellizzi Irpino, Luca Di Rienzo confermato allenatore della prima squadra 30 Luglio 2021

L’ASD Bellizzi Irpino 2019 è lieta di comunicare il proseguimento

del rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Luca

Di Rienzo anche per la stagione sportiva 2021-22.

Le dichiarazioni di mister Luca Di Rienzo: “Sono orgoglioso di

essere l’allenatore del Bellizzi anche per la prossima stagione.

Speriamo di fare un campionato dignitoso. Sarà il primo anno in

Promozione quindi l’obiettivo sarà salvare la categoria. La società si

sta strutturando bene, possiamo crescere. C’è un progetto solido. È

una grande soddisfazione anche per me, dopo aver fatto tanta gavetta,

vincendo due campionati di Seconda Categoria e due di Terza Categoria,

aver girato in numerose piazze irpine, arrivare ad allenare in

Promozione. Darò tutto me stesso per far sì che il progetto tecnico

del Bellizzi prenda forma come vogliamo. Forza Bellizzi Sempre”