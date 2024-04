Asami Kateri Lupi del Partenio ha vinto il World Dog Show 2024

E’ stata Asami Kateri Lupi del Partenio a vincere il World Dog Show 2024 svoltosi a Zagabria. I pretendenti al titolo erano 74 ma a spuntarla è stata Asami, esemplare femmina di cane lupo cecoslovacco di appena 2 anni, condotta dall’allevatore e proprietario Francesco Maria Imbimbo.

Asami nasce alle pendici del Partenio, da una cucciolata voluta con l’altra femmina di clc, Akemi Sanuye, sempre in suo possesso. Questo è un’ulteriore soddisfazione e grande orgoglio per un ragazzo che solo due anni fa muoveva i primi passi nel mondo espositivo della cinofilia.

Questo prestigioso riconoscimento è arrivato dopo altri bei risultati raggiunti in madrepatria. Asami infatti è già Giovane Campionessa Italiana e Campionessa Italiana di bellezza e questa vittoria al Mondiale è il coronamento di una carriera espositiva che, nonostante la giovanissima età, è già ai massimi livelli. La neo campionessa Mondiale irpina sbaraglia la concorrenza anche nelle altre due gare in programma nel weekend a Zagabria ottenendo così anche il titolo di Campione Croato di Bellezza.

“Già solo partecipare al World Dog Show era per me un sogno – afferma Francesco Maria Imbimbo – Partito da zero, con passione, dedizione e sacrifici, siamo riusciti a farci notare nelle manifestazioni italiane più importanti fino alla vittoria di qualche giorno fa al Mondiale.

Nonostante siano passati alcuni giorni, l’emozione e la gioia che si prova a vincere una competizione del genere è tantissima e indescrivibile, anche perché è arrivata in maniera inaspettata e improvvisa. Mi aspettavo sicuramente di fare una bella figura ma vincere il Mondiale era un sogno nel cassetto che per adesso credevo non si aprisse! Un grazie doveroso va sicuramente alla mia Principessa Asami, sempre impeccabile e perfetta in ogni uscita espositiva ma una menzione speciale la merita Akemi, la mamma, senza la quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile” – conclude Imbimbo.