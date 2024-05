Arturo Caprio giovane farmacista in campo: “Cambiamo Venticano insieme”

“La squadra è pronta e motivata, accomunata dall’amore per Venticano e per la sua gente: operosa, determinata, caparbia; alla quale, però, negli ultimi decenni è mancata un offerta politica ed amministrativa qualificata, in grado di comprendere le esigenze della collettività, di contemperane attentamente i diversi interessi e soprattutto in grado di realizzare idee, programmi, progetti”. E’ una delle ragioni per cui il giovane farmacista Arturo Caprio è sceso in campo con la sua squadra. “Per queste ragioni ci siamo convinti ad accettare questa sfida: dare alla nostra comunità, ai cittadini di Venticano, la possibilità di ritornare a sentirsi protagonisti della vita politica del Comune. Crediamo che una “Buona Politica” sia ancora possibile a Venticano, e vogliamo rimettere i venticanesi al centro della crescita economica, sociale e morale del nostro amato paese, al centro dell’azione della Amministrazione Comunale”. Gli obiettivi sono importanti: “Vogliamo riportare la Politica a Venticano e Venticano alla politica, due cose che negli ultimi 20 anni sono mancate l’una all’altro: la Politica a Venticano e Venticano alla Politica. Soprattutto alla Buona Politica”. Un programma impegnativo ed un impegno assunto: “con senso di responsabilità e grande serietà, consapevolidell’importanza delle scelte che ci attendono, ma anche con la grande voglia di affrontarle sempre e solo per il fine ultimo del benessere e del progresso della collettività”. Caprio e la sua squadra sognano un paese diverso: “Vogliamo costruire una Venticano solidale, plurale, aperta a tutti, un posto dove sia bello vivere con servizi di qualità ed adeguati ai bisogni di tutti, con spazi di socializzazione e di crescita; dove i diritti di tutti siano rispettati e tutelati e le diversità siano considerate una ricchezza.

Vogliamo garantire lo sviluppo economico della nostra comunità, rendendolo attrattiva per le imprese a basso o nullo impatto ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, tali da offrire ai nostro figli il lavoro giusto e sicuro, di cui hanno diritto, nel luogo dove sono cresciuti.Vogliiamo contribuire allo sviluppo di un’agricoltura capace di valorizzare e rispettare le specificità del nostro territorio, valorizzando le nostre produzioni tipiche e salvaguardando l’ambiente ed il suolo”. Un cambio di passo, questo l’,obiettivo fondamentale: “Abbiamo presentato un programma denso di proposte e progetti coerenti con la nostra idea di Venticano, chiediamo a i nostri concittadini di accordarci la loro fiducia, perché è arrivato il momento di un nuovo corso, dobbiamo tutti insieme assicurare al nostro paese un nuovo corso, un cambio di passo. Facciamolo ora tutti insieme”.