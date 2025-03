Arriva la Fortitudo: l’Avellino Basket cerca il colpaccio

Trentaduesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildEst. Al PalaDelMauro arriva la Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja e si respira subito aria di Serie A. La F scudata è una delle società storiche della pallacanestro italiana, pur essendo lontani i tempi d’oro, il fascino dell’aquila biancoblu si avverte. Il match in programma domani alle 20.00 vale una fetta di playoff. All’andata la formazione di coach Caja si impose agevolmente 92-64. Rispetto ad allora l’Avellino Basketha preso consapevolezza di sé, mentre la Fortitudo ha risalito la classifica diventando la squadra di Caja.

Come risultato del cammino delle due formazioni sin qui, domani si assisterà ad una partita tra due team con l’obiettivo di strappare punti per i play-in / play-off. Per la verità la Fortitudo è considerata da molti come candidata alla promozione. I bolognesi sono reduci dall’intensa e vittoriosa gara contro Rieti, mentre Avellino dal brutto stop di Livorno, che ha comportato lo stop di Chinellato.

Al contrario di altre formazioni la F ha subito cambiato strada riportando la restaurazione con il ritorno in panchina di Caja. Il coach pavese ha restituito ai bolognesi slancio sfruttando i giocatori di esperienza. Aradori e Cusin sanno come si gioca ad alti livelli, Fantinelli è ormai un leader. Sarà Assente Vencatoinfortunato, mentre torna in gruppo Gabriel, che all’andata fu l’MVP.

I NUMERI

Sono 75.8 i punti realizzati dai felsinei, che fanno del gioco controllato e della loro difesa il marchio di fabbrica. Con i 73.2 punti di media subiti sono la terza miglior difesa del campionato. Considerando questo dato, l’Avellino Basket dovrà giocare con pazienza contro la difesa aggressiva degli avversari. Bologna tira con il 53.0% da due, il 35.0% da tre ed il 73.0% ai liberi, mentre 37.0 sono i rimbalzi totali. Deshawn Freeman è il miglior realizzatore con 15.1 punti di media.

All’Avellino Basket servirà la partita perfetta per riuscire ad avere ragione di una squadra esperta, con giocatori di qualità. I mismatch possono essere una chiave delle partita. La fisicità degli esterni fortitudini, Fantinelli su tutti, potrebbe portare ad attaccare i pari ruolo avversari. Avellino dovrà limitare i vantaggi tecnici da queste situazioni, per poi essere in attacco precisa.

DIRETTA STREAMING: dalle ore 18.00 su LNP Pass

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti

FORTITUDO BOLOGNA: Vencato, Aradori, Menalo, Battistini, Bolpin, Panni, Cusin, Mian, Fantinelli, Freeman

All: Attilio Caja

Arbitri: Marco Barbiero di Milano, Alex D’Amato di Tivoli, Lupelli Lorenzo di Roma