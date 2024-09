Arriva in Irpinia il primo Silent Reading Party

Venerdì 13 settembre alle ore 18:00 presso Le Masserie Piano, via Turci 3, Villa San Nicola, Cesenali (AV), sarà possibile partecipare, su prenotazione, al primo Silent Reading Party irpino: la lettura come ricerca del silenzio, del contatto con la natura, con se stessi e con gli altri, un’immersione nel momento presente.

La casa editrice irpina Edizioni Il Papavero della dott.ssa Martina Bruno metterà a disposizione una “biblioteca all’aperto” dalla quale i partecipati potranno scegliere il libro da leggere ed eventualmente acquistarlo a fine serata, ma sarà anche possibile portare il libro da casa, per un’esperienza il più libera e piacevole possibile.

La lettura, e questa è la particolarità, si trasforma da esperienza puramente individuale a momento meditativo, immersivo e collettivo. diventa condivisione e incontro, l’occasione per scambiare punti di vista, idee e momenti.

L’evento si aprirà alle 18 con una visita de Le Masserie Piano “una moderna fattoria di campagna immersa nel verde a pochi minuti da Avellino”, seguirà un momento di meditazione guidata dalla giornalista e naturopata Maria Ianniciello e si chiuderà con la lettura, in compagnia di appassionati di libri con cui potersi confrontare e conoscere.

Per info e prenotazioni: 3341466965