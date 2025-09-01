Arriva il progetto Polis: ecco il nuovo volto degli uffici postali in provincia di Avellino

Sono da record i numeri in provincia di Avellino legati al progetto Polis di Poste Italiane. Avviato due anni fa con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nel nostro Paese, contribuendo al superamento del divario digitale tra grandi e piccoli centri e sostenendo il rilancio delle comunità periferiche con il recapito “a domicilio” dei servizi della pubblica amministrazione, Polis, nei comuni con meno di 5000 abitanti, punta a

rendere semplice e veloce l’accesso a una serie di documenti e di incombenze burocratiche con un’offerta all’avanguardia molto apprezzata dai cittadini.

Finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, l’iniziativa sta dando vita a veri e propri sportelli unici di prossimità, migliorando la qualità della vita dei cittadini e sgravando al tempo stesso sia le amministrazioni da onerosi carichi di lavoro che l’ambiente dalle emissioni di CO2 effetto degli spostamenti altrimenti necessari per ottenere i documenti.

La sede di Mercogliano è stata nel 2023 una delle prime ad essere interessata dal progetto.

Polis permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto a 465 uffici in Campania di cui 115 si trovano in provincia di Avellino e di questi, 54 sono operativi.

L’ufficio postale di Mercogliano, come altre 53 sedi Irpine, ha completamente cambiato

volto grazie ad un complesso intervento di ristrutturazione che ha riguardato, tra le altre cose, il rinnovo dell’impianto di illuminazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e ribassate per andare incontro alle esigenze della clientela, oltre ad una moderna dotazione tecnologica fatta di vetrine pubblicitarie, totem “fai da te” e modem informativi per i clienti che quotidianamente frequentano gli uffici postali.

In tutti queste sedi di Poste Italiane è possibile già ora richiedere i servizi Polis, i certificati

anagrafici e di stato civile resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente e i certificati previdenziali come il “Cedolino Pensione” la “Certificazione Unica” e “Obis-M”.

I servizi Polis vengono erogati nell’ufficio postale sia attraverso gli sportelli, sia in modalità digitale con totem innovativi (nella provincia di Avellino ne sono operativi ad oggi 14) possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse. Nell’ufficio postale di Sorbo Serpico è inoltre già fruibile il servizio “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

Il progetto “Polis”, approvato con il Decreto-legge 59/2021, è finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni a carico di Poste Italiane. Molteplici gli obiettivi: semplificare la vita dei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità.

Entro il 2026, Polis avrà un impatto stimato, in termini di Pil, di oltre un miliardo di euro e

consentirà di dare una svolta importante al processo di transizione green del nostro Paese. Con questi risultati Poste Italiane dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia e si conferma punto di riferimento per il territorio e la comunità.