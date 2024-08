Arriva a Monteverde il Festival delle Radici con un progetto innovativo per la disabilità

Il Festival delle Radici arriva nel Comune di Monteverde dove si celebrerà la tappa dedicata ai Dialetti, con un laboratorio audio visivo a cura del Regista e Sceneggiatore Federico Di Cicilia dal Titolo “Li cundi re la nonna” che prevede la ricerca e quindi la raccolta di fiabe, racconti e aneddoti legati alla cultura popolare del territorio irpino. Con l’ausilio di interviste filmate e registrate, documenti audiovideo dei racconti orali tramandati dalle vecchie generazioni, si vuole documentare dal punto di vista storico, sociologico, letterario e soprattutto antropologico, il passaggio dalla civiltà contadina alla civiltà contemporanea. Portare il racconto del focolare davanti alla telecamera per lasciare una traccia del passato alle generazioni future.

A seguire una discussione sulla identità linguistica con performance dialettali e teatrali, e, cosa molto importante: la presentazione di un innovativo progetto che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con alcune forme di disabilità, ed ancora performances con, alla fine, brindisi e degustazione di prodotti tipici.

Agosto è davvero un mese serrato e intenso per il Festival delle Radici: laboratori di cucina, recitazione, regia, canto, scrittura, valorizzazione del patrimonio immateriale, coinvolgimento delle Comunità, focus su identità linguistica, emigrazione, ritornanza, restanza e spopolamento. Eppure il Festival – ideato dalla Glocal Think – è anche volontà di proporre soluzioni per il ripopolamento dei piccoli Comuni.

Dopo il protocollo d’intesa con il gruppo Olidata è statp siglato quello l’Università Telematica degli Studi IUL per promuovere l’iniziativa WORK FROM BED:Overcoming Life Barriers Through A Digital Career, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale, che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con alcune forme di disabilità.

La presentazione della progettualità è stata fissata nella tappa del Festival del 19 agosto 2024 che si svolgerà nel Comune di Monteverde.

Nello specifico il progetto prevede un corso di formazione gratuito di circa 500 ore, totalmente da remoto, su due profili in uscita (E-commerce/Digital Marketing e Cloud Computing)e successivo placement in azienda di 6 mesi.

Possono partecipare persone tra i 34 e i 55 anni di età, disoccupate o inoccupate, residenti al sud Italia e nelle isole, portatrici di disabilità motorie, sensoriali o invisibili.

Dopo la presentazione l’iniziativa sarà poi aperta a tutti i Comuni del Festival ed aderenti alla DMO Irpinia e saranno veicolati tutti i dettagli per l’adesione.