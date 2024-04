Arresto Festa, il caso Avellino all’Antimafia. Colosimo: “Segnale terribile”

“L’arresto del sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa, avviene in un contesto in cui la corruzione e il traffico illecito di voti sono fenomeni diffusi. Questo evento rappresenta un segnale terribile per l’intera classe politica”, così ha commentato Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, rispondendo alle domande dei giornalisti a Caivano. “La commissione antimafia – ha precisato – sta già lavorando su un’indagine che includerà anche il caso di Avellino”.