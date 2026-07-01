Arrestato un 64enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un 64enne napoletano, con a carico numerosi pregiudizi di polizia, condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno rintracciato l’uomo in quel Comune irpino e tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

L’arrestato è stato associato presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.