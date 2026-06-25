Arrestato pluripregiudicato condannato alla pena di reclusione di anni 9 per reati aggravati dal metodo mafioso

I poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro hanno tratto in arresto S. O. di anni 46, pluripregiudicato, ritenuto affiliato al clan Sangermano, condannato a 9 anni di reclusione per reati in materia di associazione per delinquere, estorsione, usura e riciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. L’uomo, residente in un Comune della provincia di Napoli, sfruttava l’intimidazione e l’assoggettamento proprie del metodo mafioso per ingenerare nelle vittime una maggiore forza estorsiva. Al termine degli adempimenti di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino.