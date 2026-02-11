Arrestato con un chilo di cocaina, interrogatorio di convalida per il trentaseienne

AVELLINO- Il trentaseienne avellinese arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino con un chilo di cocaina e circa dodicimila euro in contanti, dovrà comparire questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’interrogatorio di convalida dell’arresto. L’indagato, difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero, risponde di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Avellino, le indagini sono condotte dal pm Chiara Gueeriero, ha chiesto la convalida della misura applicata nei suoi confronti.