Arrestate due persone per furto in un centro commerciale

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Ariano Irpino (AV), nella giornata del 21 c.m., hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 37enne ed un 31enne di nazionalità georgiana, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso tra di loro e porto di oggetti atti ad offendere.

In particolare, nel corso di un controllo ad un’autovettura sospetta, guidata dal 37enne georgiano, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno dell’abitacolo, un Macbook Air 13 poll, tre telefoni cellulari, due taglia capelli ed un regola barba, materiale di provenienza furtiva, nonché diversi oggetti atti ad offendere ed arnesi atti allo scasso. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. Nell’immediatezza, a seguito di una tempestiva attività di indagine, è stato identificato anche il complice 31enne. Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di turno che ne disponeva la traduzione presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino.

Nella giornata di ieri, presso il Tribunale di Benevento, all’esito dell’udienza, il G.I.P. ha convalidato l’arresto. La merce di provenienza furtiva è stata sequestrata ed è stata consegnata all’avente diritto.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.