Ariano Irpino ospita la penultima tappa di “CrescereBIO”: educazione alla sana alimentazione per gli studenti

Il viaggio della seconda edizione di “CrescereBIO” prosegue con energia verso il traguardo finale, dopo una primavera trascorsa a seminare consapevolezza nel cuore delle aree interne della Campania. L’iniziativa dedicata alla promozione del biologico e delle

eccellenze agroalimentari regionali vive i suoi momenti conclusivi con le ultime due tappe previste nelle province di Avellino e Benevento. Il sipario si alzerà il 12 maggio ad Ariano Irpino (AV) presso l’Istituto Comprensivo “Calvario-Covotta”: gli incontri inizieranno alle ore 10:00 al Plesso Pasteni (Piazza Mazzini) per proseguire alle ore 11:00 al Plesso Calvario (Via Marconi).

La chiusura ufficiale di questa seconda edizione avverrà il 13 maggio a Benevento presso l’Istituto Comprensivo “Bosco Lucarelli” nei tre plessi di San Modesto, San Vito e Papa Orsini, suggellando un percorso di grande partecipazione nel capoluogo sannita. Promossa dalla Regione Campania attraverso il ‘Fondo mense scolastiche

biologiche’ e sostenuta dall’Assessorato all’Agricoltura, l’iniziativa ha unito in rete numerosi istituti delle province di Caserta, Avellino e Benevento, toccando inoltre i comuni di Macerata Campania, Capua, Casagiove, Avella, Montemiletto, Sant’Agata de’ Goti e Durazzano. Attraverso questo itinerario che ha coinvolto oltre una dozzina di scuole

primarie, il progetto ha saputo valorizzare le aree interne e il legame profondo tra terra e benessere.

I risultati sono straordinari: oltre un migliaio di bambini delle classi IV e V

sono ora i nuovi “Ambasciatori della sana alimentazione” e del mangiare campano. Grazie al linguaggio immediato del video-fumetto e alla mascotte Margherita, gli studenti hanno appreso i vantaggi della filiera corta, della sostenibilità e dei modelli di vita sani, riscoprendo il valore del patrimonio agroalimentare locale. L’Assessora all’Agricoltura

della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, conferma la forza dell’intervento:

«La sana alimentazione è un pilastro fondamentale per la salute dei cittadini e per lo sviluppo di prodotti sostenibili. Attraverso questo progetto parliamo ai più piccoli per coinvolgere l’intero nucleo familiare: ogni bambino è oggi un ambasciatore consapevole del cibo sano e certificato della nostra terra. Valorizzare l’agroalimentare di qualità significa garantire sicurezza e futuro ai nostri produttori locali».

L’attuazione tecnica è affidata alla GLOBAL CONSULTING SOC. COOP. DI LAVORO A R.L., specializzata in formazione e sicurezza alimentare, Simona Pelliccia, coordinatrice del progetto, dichiara:

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto un migliaio di bambini con un linguaggio semplice,

giovane e immagini accattivanti. Abbiamo trasformato il consumo della Melannurca Campana IGP in un’esperienza condivisa tra scuola e famiglia, promuovendo il cibo di qualità del nostro territorio».

Il tour primaverile si conclude a Benevento, ma l’impegno di “CrescereBIO” resta costante. Il progetto prosegue la sua evoluzione per rispondere alle sfide della sostenibilità, pronto a riprendere il suo cammino per formare nuove generazioni attente alla propria salute e alla conoscenza e tutela del patrimonio regionale.