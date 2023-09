Ariano, trasferimento in eliambulanza per una bambina di 6 anni

Ore di apprensione ad Ariano Irpino per la sorti di una bimba di sei anni affetta da epilessia.

Giunta al Pronto soccorso del Frangipane intorno alle 4 di questa mattina con un quadro clinico complesso in seguito ad una crisi con febbre molto alta e convulsioni, l’equipe di medici dell’emergenza e della pediatria, dopo averla stabilizzata hanno deciso di trasferirla d’urgenza alla più attrezzata struttura del Santobono-Pausilipon di Napoli. Non si è perso tempo, i sanitari hanno gestito con la consueta professionalità ed immediatezza l’emergenza. Tra l’altro e purtroppo, non è il primo episodio per questa bambina.

Quindi è stato subito predisposto, sull’elisuperficie di via Maddalena, l’atterraggio e poi il decollo dell’elicottero giunto da Pontecagnano. A garantire le operazioni i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda insieme ai carabinieri di Ariano. Sull’elicottero, accanto alla bimba, anche la madre. La prognosi al momento è riservata.