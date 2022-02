Ariano, ruba prodotti di bellezza per 133 euro: 54enne nei guai. Nel mirino sempre lo stesso supermercato, il Pam di via Martiri. Mercoledì scorso, cittadini rumeni avevano rubato numerose confezioni di tonno in scatola: tutti deferiti alla Procura della Repubblica di Benevento.

Ieri, verso le 19, in azione sola una donna, residente a Monteforte. Gli agenti si sono portati sul posto dopo una segnalazione al 113 di una commessa del supermercato.

La 54enne, nella borsa a tracolla, aveva diverse confezioni di prodotti (pasta adesiva per protesi dentarie e bombolette spray per ritocco capelli), del valore complessivo di 133 euro.

La refurtiva proveniva dal reparto igiene e prodotti di bellezza. La donna aveva precedenti segnalazioni sempre per furti con destrezza ai danni di vari supermercati della provincia di Avellino.