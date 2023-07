Ariano, riconoscimenti sportivi all’Ariano Calcio, a Manuela Riccio e a Giuseppe Tarone

Riconoscimenti da parte dell’Amministrazione comunale di Ariano Irpino alla “U.S. Ariano Calcio” New Project Ariano per aver conseguito la promozione in seconda categoria dopo la ripartenza dalla terza categoria vincendo i playoff, ed alla giovane Manuela Riccio per i successi raggiunti nelle competizioni di atletica leggera nella categoria cadette che l’hanno vista protagonista nella stagione agonistica 2022/2023. Inoltre un riconoscimento conferito dal “Panathlon Club Ariano Irpino” anche a Giuseppe Tarone, calciatore che ha onorato i valori del Fair-play, etica e gioco corretto, oltre a dedicarsi appieno al progetto “U.S. Ariano”.

La consegna di targhe e medaglie nella sala consiliare di Palazzo di Città da parte del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, il quale ha evidenziato il valore di questi atleti, dello sport in generale ed ha espresso tutto il proprio orgoglio nel consegnare i riconoscimenti.

” I miei più sinceri complimenti. Siete il nostro orgoglio – ha detto Franza rivolgendosi agli atleti – Sono perfettamente consapevole che in tanti si distinguono quotidianamente nello sport fuori e dentro il nostro territorio, e mi auguro di ritrovarli tutti per la cerimonia di premiazione durante la oramai consueta “Settimana dello Sport“. A tutti loro il nostro più sentito ringraziamento”.

Intanto oggi in Villa Comunale prende il via lo “Sport Village”, patrocinato dal Comune di Ariano Irpino, un progetto di attività sportiva all’aperto, a cura dell’ASD Sporting Ariano 2006. Il programma di attività sportiva è gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza.

“Questo è solo l’inizio per quel che riguarda la stagione estiva – ha aggiunto il Sindaco – altre importanti novità ed aggiornamenti sullo sport saranno presto resi noti. Presto inaugureremo la nuova illuminazione di efficientamento energetico all’Arena Mennea e la fine dei lavori presso il Campo Renzulli. Ariano è sport ed è anche grazie e soprattutto al sacrificio di tanti di voi e delle tante associazioni attive sul territorio. È superfluo ribadire quanto sia fondamentale per la nostra città il vostro lavoro, per i giovani e non solo. A voi tutti non faremo mai mancare il nostro pieno sostegno” ha concluso il Sindaco rivolgendosi agli sportivi presenti in sala.