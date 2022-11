Ariano, Maraia: “Dare nuovo impulso alla costruzione del campo progressista partendo da Ariano”

“A seguito delle nuove nomine fatte in giunta dal sindaco Franza desidero porgere i miei auguri di buon lavoro agli assessori di nuova nomina, De Gruttola, Perito e La Braca, e a chi è entrato come consigliere comunale nuovo, come Maria Teresa Grasso, verso la quale nutro massima stima e fiducia personale. Auguri di buon lavoro a tutti, sperando in un cambio di passo in positivo per tutta l’amministrazione e l’intero consiglio

comunale”, a scriverlo è l’ex deputato Generoso Maraia.

Sulla recente crisi amministrativa ad Ariano Irpino, Maraia dichiara: “Approfitto di questo mio augurio per smentire categoricamente le notizie riportate da alcuni organi di stampa secondo le quali io avrei interferito sulle nomine in giunta. Io invece sostengo, non senza

un certo rammarico, che in questa fase io non sia stato proprio interpellato, sebbene sia stato grande sostenitore di questa amministrazione nelle due elezioni e durante il mandato attraverso interventi importanti come il quasi milione di euro dato al comune per

sostenerlo nella fase del Covid e della zona rossa, o come gli interventi sull’ospedale e altri tipi di interventi sulle opere pubbliche”.

“Mi sarebbe piaciuto – prosegue – essere interpellato in questa delicata fase, in cui gli equilibri vanno comunque mantenuti tra forze politiche diverse tra loro, ma dichiaro ancora una volta la mia personale disponibilità a questa giunta e a questa amministrazione a collaborare su vari dossier, su vari temi che sono di urgenza per tutti i cittadini

arianesi. Questo di Ariano, lo ribadisco una volta di più, rappresenta un modello per il campo progressista che io come progetto continuo a sostenere: spero però esso sia maggiormente inclusivo, capace cioè di unire le migliori forze della città nella risoluzione dei tanti problemi che vivono tutti i cittadini”.