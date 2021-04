Ariano, malore in casa: grave in ospedale

E’ ricoverato in gravi condizioni l’anziano di ariano Irpino trovato semi-cosciente, accasciato a terra, nella sua abitazione di Contrada Vallone di Valle nel comune del Tricolle. Il 93enne non aveva dato notizie per oltre 24 ore. I vigili del fuoco di Ariano e due agenti della municipale sono entrati in casa e hanno soccorso l’anziano che accusava problemi respiratori. Dovuti, probabilmente, alle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da una stufa. Il 93enne è stato trasportato dal 118 in ospedale e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.