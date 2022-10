Ariano Irpino, sei nuovi Istruttori Amministrativi al Comune

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ieri ha assunto quattro nuove figure professionali di categoria C con la qualifica di “Istruttore Amministrativo”, che si aggiungono alle due precedenti assunzioni effettuate nel mese di luglio e nel mese di settembre.

Dopo la presa di servizio del vincitore del concorso avvenuta l’11 luglio 2022, l’Ente ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, così il 14 settembre 2022 ha assunto il secondo in graduatoria e ieri 26 ottobre 2022, altre quattro unità.

Le sei assunzioni, programmate dall’Amministrazione Comunale con il fabbisogno del personale 2021-2023 e 2022-2024, si riferiscono al concorso per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato per istruttore amministrativo categoria C1.

I nuovi giovani impiegati sono stati così assegnati: 2 unità nell’Area Amministrativa – Ufficio Servizi al Cittadino/Ufficio Istruzione e Ufficio Legale, 2 unità all’Area Finanziaria-Ufficio Tributi e Sportello SUAP e 2 unità all’Area Tecnica Servizi Cimiteriali e Sportello SUE.

A breve verranno espletate anche le procedure concorsuali messe a bando quest’anno per assumere altre sei unità lavorative relative alle figure professionali di messo comunale, operatore di protocollo, istruttore tecnico e istruttore di vigilanza.

L’Ente sta procedendo, con l’assunzione di nuove unità di personale, nonché con la riqualificazione del personale interno, alla sostituzione di una parte delle unità di personale in quiescenza al fine di una riorganizzazione ottimale degli Uffici Comunali che risponda sempre al meglio alle esigenze dei cittadini.