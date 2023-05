Ariano Irpino piange la scomparsa del politico Gino Cusano

Si è spento a 67 anni nell’ospedale di Bisaccia, il politico arianese Gino Cusano, attualmente vice coordinatore della segreteria provinciale della Lega. Era affetto da un brutto male che non gli ha dato scampo.

Perito tecnico Commerciale, Cusano è stato un imprenditore prima nel settore delle macchine agricole poi in quello turistico, investendo nell’isola di Ischia, ma non si è mai allontanato più di un certo periodo dalla sua Ariano ed in particolare dalla sua amata Contrada Orneta.

La carriera politica di Gino Cusano comincia nel 1985 quando viene eletto Consigliere comunale ad Ariano nelle fila del Partito Liberale e delegato quale Consigliere presso la Comunità Montana dell’Ufita. Nel 1994 aderisce a Forza Italia, partito per il quale ricoprirà ruoli importanti: Segretario Provinciale, Capogruppo in seno al Consiglio Provinciale, Coordinatore politico cittadino ad Ariano,Commissario Straordinario in alcune cittadine irpine come Solofra ed Atripalda.

È stato Assessore ai traporti ad Ariano Irpino nella prima Giunta Gambacorta e Assessore ai Lavori Pubblici, Trasporti e Motorizzazione nella Giunta Sibilia della Provincia di Avellino dove ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici.

Nel 2006 e nel 2013 è stato candidato alla Camera dei Deputati, nel 2010 al Consiglio Regionale della Campania quando, nonostante gli 11.000 voti di preferenza, resta fuori per un soffio da Palazzo Santa Lucia. Nel 2015 ci riprova tra le fila del Nuovo Centro Destra.

Nel 2021 il passaggio nelle Lega dove ha ricoprirà, fino ad oggi, il ruolo di vice coordinatore della segreteria provinciale di Avellino.

Cusano è stato un politico vicino alla gente, per lui le priorità erano legate al sostegno all’agricoltura, colonna portante dell’economia e allo sviluppo della mobilità e quindi delle infrastrutture per evitare l’isolamento delle aree interne. Il suo carattere solare e disponibile ed il suo modo di parlare, con qualche nota dislessica, lo rendevano particolarmente umano e simpatico.