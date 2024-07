Ariano Irpino: parte la seconda edizione del motoraduno Memorial Pietro Graziano

Domani domenica 28 luglio, Ariano Irpino sarà teatro della seconda edizione del Motoraduno Memorial Pietro Graziano, evento dedicato al ricordo del giovane Pietro Graziano, scomparso prematuramente. La giornata, organizzata dalla parrocchia e dal comitato festa della contrada Santa Barbara, sarà ricca di iniziative per gli amanti delle moto e non solo, offrendo un mix di emozioni, svago e solidarietà.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti e l’inaugurazione ufficiale. Sarà un momento di condivisione per commemorare Pietro e rafforzare i legami della comunità attraverso la comune passione per le moto.

Alle 11:30, i motociclisti intraprenderanno un affascinante tour per le vie del centro, un’opportunità per ammirare le bellezze locali e sentirsi parte di un gruppo unito.

Verso le 12:30, si terrà un aperitivo presso il Royal Inn, seguito alle 13:30 da un pranzo al Circolo Polifunzionale Santa Barbara, dove i partecipanti potranno assaporare specialità della cucina locale.

Il pomeriggio, dalle 15:00, sarà dedicato alla solidarietà e all’inclusione, con attività organizzate in collaborazione con le associazioni Cre.Aba e Campo Village. L’area sarà animata da giochi gonfiabili e attrazioni per i più piccoli, garantendo divertimento per tutte le età.

La giornata culminerà alle 21:00 con un DJ set di Domenico Cappuccio, che farà rivivere le atmosfere musicali degli anni ’80, ’90 e 2000, offrendo intrattenimento musicale per tutti i gusti.

Il Motoraduno Memorial Pietro Graziano non è solo un semplice incontro per motociclisti;ma una testimonianza dell’affetto e dell’impegno degli organizzatori per onorare la memoria di Pietro.

L’intero ricavato dell’evento sarà donato alle associazioni Cre.Aba e Campo Village, confermando l’altruismo e lo spirito di comunità che caratterizzano questa manifestazione.