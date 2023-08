Lunedì 21 agosto, sul territorio comunale di Ariano Irpino (AV) avrà inizio il trattamento di disinfestazione.

Le operazioni di disinfestazione avranno inizio dalle ore 3 in poi.

Pertanto, il Comune di Ariano Irpino, avvisa la cittadinanza ad osservare le seguenti precauzioni:

-tenere, in quelle ore, le finestre chiuse;

-non lasciare alimenti sui balconi;

-evitare di stendere i panni all'esterno;

-non circolare e fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.