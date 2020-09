Politica Ariano Irpino, il sottosegretario Sibilia: “Pensiamo a come utilizzare fondi per zona rossa” 29 Settembre 2020

“Ariano Irpino è già inserito nella lista dei comuni zona rossa e riceverà il contributo di risarcimento. A stretto giro si riunirà la Conferenza Stato Città che determinerà le somme spettanti sulla base dei criteri già stabiliti dalla norma. Con gli uffici del Viminale si sta dando seguito al calcolo tenendo conto del sistema frastagliato dei decreti zona rossa”.

A dichiararlo è il Sottosegretario di Stato all’Interno Carlo Sibilia.

“Il contributo per Ariano – continua Sibilia – sarà consistente perché terrà conto della popolazione e del periodo trascorso da zona rossa. E la Campania conosce le sofferenze patite dalla cittadina Irpina. Non so perché si stiano diffondendo notizie false sull’esclusione di Ariano dal contributo. Forse qualcuno vuole attaccare il governo per danneggiare qualche candidato sindaco. Ma queste bugie non funzionano, danneggiano solo chi le diffonde. È vergognoso fare campagna elettorale su un tema tanto delicato”.

E conclude: “I cittadini di Ariano Irpino sono ancora profondamente segnati dagli effetti, anche economici, della misura adottata a seguito della diffusione del Covid-19. Sono molto rammaricato che si utilizzino questi mezzucci così poco limpidi per infangare gli avversari politici. Sarebbe più giusto, invece, che si discuta di idee e proposte su come utilizzare i fondi in arrivo”.