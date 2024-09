Ariano Irpino: il Motoraduno “Memorial Pietro Graziano” trasforma passione e solidarietà in aiuto concreto

Il secondo Motoraduno Memorial Pietro Graziano si è svolto ad Ariano Irpino questa estate, confermando la vocazione solidale dell’evento. L’iniziativa, nata per ricordare Pietro Graziano, giovane prematuramente scomparso, non si limita a celebrare la passione per le moto, ma si distingue per il forte impegno benefico.

Come promesso dagli organizzatori, il ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza, suddiviso equamente tra l’associazione Cre.Aba, che si occupa di supportare bambini con disabilità, e Twelve, in collaborazione con Campo Village, impegnata in attività sociali e ricreative per i più piccoli. Questo evento ha permesso non solo di commemorare Pietro, ma anche di aiutare chi è in difficoltà, evidenziando il valore della comunità arianese nel sostegno reciproco.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di motori e famiglie, con un programma che ha unito divertimento, gastronomia e momenti dedicati alla solidarietà, come il giro in moto per il centro città e le attività per i bambini, curate da diverse associazioni locali.