Ariano Irpino, ennesimo lancio nel vuoto dal ponte della Panoramica: 27enne vivo per miracolo

Ariano Irpino, ennesimo lancio nel vuoto dal tristemente noto Ponte della Panoramica. Avrebbe voluto farla finita un ragazzo del ’96 della città del Tricolle dove si grida al miracolo visto che il 27enne è fortunatamente illeso. Per lui, soltanto qualche graffio, e tanto spavento. Il suo e di chi ha assistito alla scena.

Il “miracolo” lo si deve anche ad una coincidenza: l’uomo infatti ha deciso di lanciarsi dalla parte interna del ponte, dove vegetazione, rami e arbusti hanno attutito il colpo. Altrimenti, forse oggi si sarebbe parlato del settimo suicidio degli ultimi venti anni dallo stesso posto.

Sono prontamente intervenuti sia i carabinieri, della locale stazione e del nucleo operativo, che i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportarlo nel vicino Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. E’ sotto osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.