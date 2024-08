Ariano Irpino: dopo 20 Anni riaprono le Torri del Castello Normanno

Dopo due decenni di chiusura, il camminamento sulle torri del Castello Normanno di Ariano Irpino è stato finalmente riaperto al pubblico. In una cerimonia seguita da numerosi cittadini e alla presenza delle autorità locali, il taglio del nastro ha segnato un momento di grande rilevanza per la comunità, che ha visto restituito uno dei simboli più importanti del proprio patrimonio storico.

Il Castello Normanno, costruito tra l’XI e il XII secolo, rappresenta uno dei monumenti più significativi di Ariano Irpino. Per anni, i visitatori hanno potuto ammirare solo le mura esterne e i cortili interni, ma non hanno avuto accesso al suggestivo camminamento sulle torri, chiuso per motivi di sicurezza. Grazie a un finanziamento provinciale, è stato possibile realizzare i lavori di restauro e messa in sicurezza necessari per consentire la riapertura di questa parte del castello.

Il taglio del nastro, avvenuto in una giornata ricca di emozioni, è stato accompagnato da una grande partecipazione della comunità. Numerosi cittadini si sono radunati per essere i primi a percorrere il camminamento, riscoprendo una vista panoramica mozzafiato sulla città e i suoi dintorni, una prospettiva che mancava da ben venti anni. Il castello, con la sua architettura imponente e la sua lunga storia, è una testimonianza delle vicende medievali che hanno segnato l’Irpinia.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza del progetto, frutto di un impegno costante e di una visione orientata alla valorizzazione del territorio. “Restituire ai cittadini e ai turisti un pezzo così importante della nostra storia è un motivo di orgoglio per tutta la comunità”, ha dichiarato il sindaco, Enrico Franza, durante la cerimonia di inaugurazione.

L’evento rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio. L’ amministrazione ha già annunciato il prossimo obiettivo: l’apertura di un museo archeologico all’interno del castello. Questo nuovo spazio espositivo sarà dedicato a raccontare la storia dell’Irpinia attraverso reperti archeologici di grande valore, che attualmente sono conservati in altre strutture o non accessibili al pubblico.

Il finanziamento della provincia che ha permesso il restauro del camminamento sarà quindi il primo di una serie di interventi volti a trasformare il Castello Normanno in un centro culturale di riferimento non solo per Ariano Irpino, ma per tutta la regione.

Questo momento rappresenta una vittoria per tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile la rinascita di uno dei gioielli architettonici della regione. Il castello, con la sua vista panoramica e la sua storia millenaria, è ora pronto a raccontare nuove storie e ad accogliere visitatori da tutto il mondo.