Ariano Irpino, domani incontro amministrazione/associazioni per l’emergenza Ucraina

Ad Ariano Irpino l’incontro per l’emergenza Ucraina. L’Amministrazione Comunale incontra le Associazioni del territorio impegnate nell’Emergenza Ucraina domani, martedì 14 giugno 2022 alle ore 18,30 presso Il Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto.

Parteciperanno all’incontro il Sindaco Enrico Franza, l’Assessore Pasqualino Molinario, S. E. il Vescovo Sergio Melillo, la responsabile Lucia Gesa ed il coordinatore Daniele Cipriano del SAI (Servizio Accoglienza Integrazione) e il Direttore dell’Azienda Consortile per le Politiche Sociale, Vincenzo Solomita.