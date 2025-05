Ariano Irpino, Cultura della Legalità: i Carabinieri accolgono gli alunni della “San Francesco Saverio”

Proseguono gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri e concordate con gli Uffici Scolastici, volte alla diffusione della “Cultura della legalità”.

Questa mattina, gli alunni della Scuola Primaria “San Francesco Saverio” di Ariano Irpino hanno fatto visita alla locale Compagnia Carabinieri. Accolti dai Comandanti dei vari reparti, i giovani studenti hanno avuto modo di conoscere più da vicino l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali svolte sul territorio. Particolare interesse ha suscitato l’esposizione statica di alcuni mezzi in dotazione all’Arma territoriale. I bambini hanno potuto osservare da vicino le autoradio impiegate quotidianamente per i servizi di pronto intervento. Durante la visita, gli alunni hanno inoltre assistito a una simulazione di comunicazione tra l’operatore della Centrale Operativa e una pattuglia impegnata in un servizio esterno, momento che ha permesso loro di comprendere l’importanza della tempestività e del coordinamento nelle attività di controllo del territorio.

L’incontro si è concluso con alcuni scatti ricordo e con il saluto dei giovani visitatori, che hanno lasciato la Caserma più consapevoli del ruolo dell’Arma come presidio di legalità e punto di riferimento sempre disponibile all’ascolto e al dialogo.