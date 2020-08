Attualità Provincia Ariano Irpino, chiusa al traffico Via Matteotti: dal 24 agosto lavori di sostituzione rete idrica 21 Agosto 2020

Con ordinanza della Polizia Municipale, ad Ariano Irpino dal 24 agosto e fino al termine dei lavori, è disposto il divieto di circolazione veicolare e di sosta su Via Matteotti, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l’incrocio con Via Fontananuova e l’incrocio con Viale Tigli, ad eccezione del mercoledì per permettere lo svolgimento del mercato settimanale nella fascia oraria 00 – 14.30.

I mezzi Air effettueranno il capolinea al bivio su Via Fontanannuova. I mezzi Amu effettueranno percorso alternativo. I cittadini residenti ed il personale degli esercizi e attività commerciali potranno transitare su Via Matteotti in doppio senso di circolazione sino a dove consentito.