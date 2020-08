Politica Ariano Irpino: centro destra presenta il candidato sindaco, Marco la Carità 10 Agosto 2020

Ad Ariano Irpino, si è svolta questa mattina, la conferenza stampa del centro destra per presentare il candidato sindaco, Marco la Carità. Presente anche la Lega con il coordinatore cittadino, Pasqualino Santoro, la candidata alle elezioni 2020, Marica Grande, l’ex consigliere comunale, Federico Puorro e Roberto Grasso, candidato alle prossime amministrative.

“Ariano Irpino merita un progetto amministrativo che metta al centro della propria azione politica una seria programmazione per far ripartire l’economia cittadina fortemente falcidiata dalla pandemia, che ha visto Ariano Irpino zona rossa per più di 42 giorni” – così il coordinatore provinciale, Pasquale Pepe -, assente per motivi istituzionali. “La Lega – ha continuato Pepe – è soddisfatta per la sintesi avvenuta nel centro destra e appoggia in pieno il candidato sindaco, Marco La Carità. Metteremo in campo una lista composta da persone pulite, che amano la loro città e che vogliono dare un contributo importante per risollevare le sorti di una cittadina abbandonata a se stessa in un periodo storico difficilissimo”.

A prendere parola durante la conferenza stampa è il coordinatore, Pasquale Santoro: “Siamo l’unica coalizione che possa realmente guidare questa città e far uscire Ariano Irpino dal dramma lockdown vista l’assenza di solidarietà da parte di molti Sindaci di comuni limitrofi”.

“La Lega – conclude Santoro – metterà al centro della propria azione politica la sanità, viste le condizioni in cui versa il Frangipane, le politiche sociali, viste le difficoltà economiche nel post-covid per molte famiglie e lavoro e agricoltura biologica”.