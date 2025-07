Ariano Irpino, Carabinieri incontrano i ragazzi del campo estivo della Protezione Civile: focus su legalità, bullismo e rischi della rete

Proseguono le iniziative di prossimità dell’Arma dei Carabinieri, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione.

Ad Ariano Irpino, nella mattinata di ieri, i Carabinieri della locale Compagnia hanno incontrato circa 40 ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, in occasione del campo estivo promosso dalla Protezione Civile, svoltosi presso l’area di proprietà della Comunità Montana Ufita in Contrada Casone, alla presenza di circa 10 volontari.

Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati temi di grande attualità e impatto sociale: il bullismo, il cyberbullismo e l’uso consapevole dei social network, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi della rete e sull’importanza di un comportamento responsabile, rispettoso delle regole e degli altri. Inoltre, è stato proiettato un video istituzionale al fine di illustrare l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali.

Particolare interesse e curiosità ha suscitato l’esposizione statica di alcuni mezzi in dotazione all’Arma territoriale, dove i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le autoradio impiegate quotidianamente per i servizi di pronto intervento.

I giovani hanno inoltre assistito con entusiasmo a una simulazione di comunicazione tra l’operatore della Centrale Operativa e una pattuglia impegnata in un servizio esterno, momento che ha evidenziato l’importanza della tempestività e del coordinamento nelle attività di controllo del territorio.

Gli operatori dell’Arma hanno risposto alle domande dei ragazzi, creando un momento di dialogo costruttivo che ha suscitato interesse e partecipazione, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra i giovani cittadini e le Istituzioni.

L’incontro si è concluso con alcuni scatti ricordo: per i ragazzi una giornata indimenticabile, per i Carabinieri un altro passo nel loro quotidiano impegno per la comunità.

Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, si inseriscono nel più ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto a promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, attraverso una costante presenza e un dialogo diretto con la cittadinanza.