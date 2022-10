Ariano Irpino, aperte le candidature per “Erasmus Plus: direzione Malta”

Ad Ariano Irpino riparte il progetto Erasmus Plus, direzione Malta – i diplomati nel 2021/2022 possono inviare le proprie candidature entro il 26/10/2022.

Il Comune di Ariano Irpino, prosegue nel promuovere il progetto di mobilità Erasmus plus “PRO-T.Rai.NEES – PROmoting cooperaTion foR the developmeNt of skills in the fiEld of hEritage touriSm”, realizzato in partenariato con enti locali, istituti d’istruzione superiore e associazioni di rappresentanza e di interesse pubblico, nato nel 2019 e approvato nel 2021, con un patrimonio di 70 borse di mobilità di cui 34 ancora disponibili, volte ad offrire altre opportunità per i neodiplomati 2021/2022.

In una società che si muove rapidamente verso un profilo sempre più internazionale, viaggiare è per i giovani la principale opportunità di arricchimento personale e professionale, oltre che uno strumento di scoperta e confronto con nuove culture.

I giovani candidati avranno così la possibilità di volare a Malta dove potranno immergersi in un nuovo ambiente culturale e mettersi alla prova grazie a una work experience presso aziende nel settore del turismo, della cultura, della comunicazione e del marketing.

Gli interessati potranno presentare le proprie candidature entro il 26 ottobre 2022.

Informazioni più dettagliate sono consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comunediariano.it dal seguente link

https://www.comune.ariano-irpino.av.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1518.html

oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo:

info@erasmus-protrainees.com.