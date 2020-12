Ariano Irpino, al “Frangipane” calano i ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi ci sono 2 pazienti su 7 posti letto. 12 (su 12 posti letto) pazienti sono ricoverati in Medicina Covid, 18 in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.