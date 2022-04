Ariano: il Tribunale di Benevento affida antichi volumi a Diocesi e Comune. Si tratta di affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d’uso, disposto da Tribunale e Procura, di numerosi antichi volumi, documenti archivistici, reperti archeologici e beni ecclesiastici, trafugati dalla Biblioteca comunale “Pasquale Stanislao Mancini”, dal Museo civico e dal Museo Diocesano siti in Ariano Irpino e sequestrati in seguito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento e svolte dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma.

L’affidamento è stato disposto in favore del Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino e Lacedonia, S.E.R. Mons. Sergio Melillo e del Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza.

L’esecuzione dei suddetti provvedimenti, a cura dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, delegati dalla Procura della Repubblica di Benevento, avverrà il 4 aprile.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 del 4 aprile, immediatamente dopo la formale esecuzione dei provvedimenti, presso la sala conferenze del Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, in via R. D’Afflitto n.14, presso Palazzo “Forte”.