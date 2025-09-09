Ariano, il ministro Piantedosi al Don Milani per l’apertura dell’anno scolastico

L’Istituto Comprensivo Don Milani di Ariano Irpino aprirà l’anno scolastico con una visita istituzionale di rilievo. L’11 settembre, infatti, sarà presente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che interverrà alla cerimonia di inaugurazione su invito della dirigente scolastica Filomena Colella.
La presenza del ministro, atteso anche per l’apertura del meeting “Le 2ue culture”, rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto dalla comunità scolastica arianese, sempre più attenta alle nuove tecnologie, al confronto con il territorio e alla partecipazione attiva a concorsi nazionali, tra cui il premio dedicato a Mario Piantedosi.
Durante l’incontro, il Capo del Viminale rivolgerà agli studenti un messaggio sul valore formativo e sociale della scuola, sottolineandone il ruolo centrale nella crescita delle nuove generazioni.