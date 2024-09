Ariano e Solofra, eseguiti dai Carabinieri tre arresti per maltrattamenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito nelle ultime ore tre provvedimenti nei confronti di altrettanti uomini ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti dei conviventi. Le operazioni si sono svolte in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria. Destinatari delle misure sono un 45enne e un 54enne di Solofra, nonché un 49enne di Ariano Irpino. Nel dettaglio, il 45enne è accusato di aver privato i propri familiari della necessaria assistenza e cura. Questo comportamento, protratto nel tempo, ha portato all’intervento delle Forze dell’Ordine e all’emissione del provvedimento restrittivo.

Il secondo caso riguarda un 54enne di Solofra, arrestato qualche settimana fa per episodi di violenza nei confronti della convivente, tra cui minacce di morte, pugni e calci. A seguito di questo grave episodio, è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, per garantire una sorveglianza costante e prevenire ulteriori atti di violenza. Infine, un 49enne di Ariano Irpino è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per aver compiuto violenze fisiche nei confronti della sua ex moglie.

Questi episodi confermano, purtroppo, la persistenza del fenomeno della violenza domestica, richiamando ancora una volta l’attenzione sulla necessità di prevenire e contrastare con fermezza tali comportamenti. Le Forze dell’Ordine e la magistratura rimangono impegnate a garantire la sicurezza delle vittime e a perseguire chi si rende colpevole di reati così gravi.