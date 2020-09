Politica Primo Piano Ariano, dopo Di Maio arriva anche Costa: l’annuncio di Maraia 25 Settembre 2020

Ad Ariano Irpino, dopo la visita di Luigi Di Maio di domani, arriverà anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Ad annunciarlo è il deputato del Movimento 5 Stelle Generoso Maraia.

Il risultato ottenuto al primo turno delle elezioni amministrative ad Ariano Irpino è stato molto soddisfacente per il Movimento 5 Stelle, grazie ai 1.326 elettori che hanno scelto le 8 donne e gli 8 uomini candidati nella nostra lista.

Grazie ai consensi raccolti dai candidati, la lista risulta essere infatti la più votata della coalizione, con un apporto molto importante al candidato sindaco Enrico Franza che ha a sua volta raccolto il 40% dei voti. Una

squadra che potrà lavorare bene, nell’interesse della città. Senza considerare un eventuale premio di maggioranza, che io ritengo ampiamente alla portata, abbiamo già portato in Consiglio comunale Michela Cardinale, donna che durante la campagna elettorale ha individuato precisi obiettivi da raggiungere, in particolar modo in riferimento alle strutture sportive, oggi in parte inutilizzate, che potrebbero essere occasione di sviluppo sociale e economico per la città. Ora non ci resta che un ultimo passo.

Il nostro supporto a Enrico Franza è totale, e invitiamo la cittadinanza tutta a votare il cambiamento sostenendolo anche al ballottaggio che si terrà il 4 e 5 ottobre.

Il Movimento 5 Stelle sarà in prima linea come al solito. Domani, 26 settembre, il Ministro degli Esteri Di Maio visiterà il centro fieristico Fiere della Campania, mentre venerdì 2 ottobre il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sarà ad Ariano per sostenere la candidatura di Enrico Franza e la coalizione che lo appoggia.

Il cambiamento è a portata di mano, non lasciamocelo sfuggire!