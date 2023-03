Ariano. Domani assemblea del Distretto urbano del commercio

Convocata per domani, 14 marzo, alle 15,30, presso il Museo Civico, la prima assemblea del “Distretto urbano del commercio” recentemente istituito ad Ariano Irpino per cercare di imprimere nuovo slancio al settore.

La convocazione a cura della responsabile comunale del Suap, Maria Eleonora Bello, prevede tre punti all’ordine del giorno: la modifica dell’articolo 6 dello Statuto con ampliamento del Consiglio direttivo, l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo con nomina del presidente e del vicepresidente, la presentazione del progetto e del logo.

Sono 115 le attività che hanno risposto all’Avviso di Manifestazione di interesse per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio, provenienti delle aree ad elevata concentrazione commerciale, quali via Cardito, Centro Storico, via Martiri e Contrada Grignano-Variante.

Dunque un appuntamento importante che vede coinvolti i rappresentanti delle attività produttive, le diverse associazioni di categoria, tra le quali Confcommercio, Uca, Cia, Confesercenti, Anpit, insieme all’Amministrazione comunale, in particolare al delegato al commercio, Andrea Melito, che, dopo l’accordo per la stesura dello Statuto poi approvato dal Consiglio comunale, ora affrontano un nuovo step al fine di essere operativi.

Obiettivi dell’organismo valorizzare e riqualificare la rete commerciale e culturale locale, favorire la coesione tra commercio, artigianato e turismo, promuovere servizi innovativi fra operatori e consumatori, elevare il servizio commerciale e gli spazi urbani territoriali, gestire una rete di servizi commerciali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.