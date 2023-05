Ariano, Contrada Manna: i residenti si sentono abbandonati

In fondo chiedono solo maggior decoro per la loro contrada. Sono i residenti di Contrada Manna, una delle più grandi tra le tantissime che costellano la città di Ariano Irpino.

Si sentono abbandonati e trascurati, in balia di tante piccole e grandi problematiche: dall’illuminazione pubblica alle strade gruviera, dal cantiere potenzialmente pericoloso davanti la scuola ai rifiuti ingombranti sempre presenti davanti all’isola ecologica.

«Oramai sono più i lampioni non funzionanti che quelli funzionanti, con pericolosi coni scuri di sera che mettono a rischio pedoni ed automobilisti – spiega un residente che aggiunge – ci furono tolte le pensiline per l’attesa dei pullman e mai più rimesse, dunque i nostri ragazzi che viaggiano con i pullman ma anche gli anziani che prendono la “circolare” sono costretti ad una attesa sotto tutte le intemperie.

Il problema più grosso al momento è però rappresentato dal cantiere per le fognature. Per carità, ben vengano questi lavori, ma la ditta doveva utilizzare proprio il piazzale davanti la scuola quale deposito del materiale e quindi per carico e scarico e passaggio e sosta continua di mezzi pesanti? Lo riteniamo pericoloso per i nostri bambini e poco decoroso da vedersi. Inoltre gli scavi non vengono mai ripristinati a dovere e le nostre strade sono delle gruviere».

C’è poi l’atavico problema dell’abbandono dei rifiuti presso l’isola ecologica. Si tratta di una di quelle isole recintate la cui chiave in passato era in possesso solo dei residenti, ora è aperta a tutti e gli sversamenti sono fuori controllo. All’esterno anche ingombranti e rifiuti speciali con grossi aggarvi economici per il Comune che periodicamente deve provvedere allo smaltimento:

«Questa volta hanno lasciato decine di pneumatici ed addirittura paraurti di macchina – racconta una signora – ogni giorno è una sorpresa per capire cosa hanno il coraggio di abbandonare. Possibile che non si riesca a risolvere questo problema?».

Irpinia News rigira la segnalazione dei cittadni al Comune di Ariano Irpino e all’assessore al ramo.