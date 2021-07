Ariano, autocarro contro un’auto

Tragedia sfiorata ad Ariano Irpino in provincia di Avellino. Un autocarro, per cause ancora da accertare, si è schiantato in retromarcia contro una Alfa 146 parcheggiata nello spazio laterale poco distanze la chiesa di San Vincenzo Pallotti. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 2 luglio 2021, in via Calvario.

Per fortuna, in quel momento, non c’era nessuno all’interno dell’Alfa e in zona non transitavano auto, motocicli o pedoni. Ora le forze dell’ordine dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Una pattuglia della polizia municipale ha fatto defluire il traffico.