La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nella tarda serata di ieri 2 febbraio, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Acqua Di Tauro per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che è sbandata finendo in un dirupo.

Il giovane ventenne alla guida di origini albanesi è stato estratto dall’abitacolo è affidato ai sanitari del 118 intervenuti che lo hanno trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche.