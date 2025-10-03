Aree protette, Iovino: “Valorizzato il lavoro per Enti che erano stati abbandonati”

Il Consiglio Regionale della Campania approva le “Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani di interesse regionale”, dando seguito alla Delibera di Giunta regionale n. 632 del 2025. “Finalmente, dopo anni di assiduo lavoro e costante pungolo agli Uffici preposti, viene valorizzato il lavoro di chi ha dato dignità ad Enti che erano stati letteralmente abbandonati. Sono sotto gli occhi di tutti i molteplici risultati ottenuti volti alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle aree protette in Campania. Il ringraziamento più sentito va al Presidente De Luca e all’Assessore Bonavitacola, a loro va il merito di aver ascoltato chi manifestava con i fatti e la concretezza delle attività poste in essere, una reale esigenza di modificare una legge anacronistica. L’augurio è che la nuova giunta regionale possa continuare nel solco dell’amministrazione De Luca, con l’obiettivo di rendere sempre più protagoniste le aree protette campane.” Questa la dichiarazione del Presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio, Francesco Iovino.