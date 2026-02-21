Aree interne, Mastella: Avellino e Benevento devono fare squadra

AVELLINO- “Aree interne, Avellino e Benevento devono fare squadra”. E’ quello che ha voluto ribadire il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella, che ha partecipato all’incontro promosso da Noi di Centro al Carcere Borbonico insieme all’assessore regionale Carmela Serluca. Sulle amministrative avverte il Pd: “dovrebbero trainare la coalizione, recuperare una leadership che non c’e’, se ad Avellino pensano di andare da soli, allora sappiano che al ballottaggio si perde”. Il sindaco di Benevento ha anche ricordato che il Campo Largo deve esserci in tutte le province e che per costruirlo può essere importante il tavolo regionale della coalizione. Campo Largo anche a Salerno, senza essere contro De Luca, purché ci sia una coalizione unita. Ma partiamo dalle arre interne: “Per le aree interne bisogna aspettare e avere un po’ di pazienza- ha spiegato Mastella- Bisogna dire che abbiamo avuto fisiologicamente tantissimo, ora speriamo di recuperare il ritardo che c’è stato e sbloccare situazioni anche a dal punto di vista finanziario situazioni che si sono un po eclissate all’interno della burocrazia regionale.

Dopodiché bisogna puntare su infrastrutture e soprattutto devo dire la verità: occorre che Benevento e Avellino facciano squadra. Noi siamo appena 600.000 abitanti assieme rispetto ai 900.000 di Caserta, Napoli esageratamente ampia come elemento demografico e Salerno. Quindi bisogna stringersi politicamente, però vedo alcune cose che qua non mi piacciono. Dico subito. Ho visto Piero De Luca a Benevento, ha detto: finalmente il campo Largo. Perché là c’è un PD che e’ contro di me quindi ha aperto, mi fa molto piacere.

Ringrazio De Luca, però i matrimoni si fanno o per convinzione o in maniera un po’ come dire, come capitava negli anni passati, quando eri costretto a fidanzarti o a sposarti. Se a Benevento e’ cosi, con quelli che ci stavano prima, spero

che quelli che sono arrivati oggi, almeno abbiano convinzione politica e allora si può andare avanti in maniera seria. Così come ritengo sia giusto portare avanti l’idea del Campo Largo dappertutto.

Questo vale da Benevento fino a Salerno e non sono contrario a De Luca come candidato sindaco. Mi pare giusto. Però è anche giusto ci sia il campo Largo anche a Salerno così com’è qua, anche qua non mi piacciono alcune cose. Se il PD di Avellino ritiene che non si vada alle riunioni quando ci si vede, quando è giusto sopratutto il PD che è maggioranza in questa provincia, dovrebbe trainare gli altri e assecondare gli sforzi per stare assieme. Ma se si immagina che loro vanno da soli si perde. La mia esperienza e’ tale che quando si va al ballottaggio chi è avanti perde, quindi il PD può andare anche avanti ma perde. Dopodiché consiglio di fare una cosa tutti assieme, lavorando e fabbricando una linea diversa di comunità politica, Anche perché il prossimo anno ci saranno le elezioni politiche, quindi e’ importante stare assieme già da oggi. Se il PD lo fa se ne assume la responsabilità e noi ci riterremo liberi di fare quello che vogliamo

Per il leader di “Noi di Centro” bisogna avere “Un matrimonio convinto. Cioè se a Benevento quelli che c’erano prima fanno finta mettersi da parte e di entrare in maniera carsica, come a volte sono abituati

non va bene. Devono essere convinti. Dopo di che mi rendo conto che, dopo anni magari di lotta e di governo, Il mio non il loro perche’ hanno sempre perso con me, in città e alla provincia di Benevento bisogna recuperare, diciamo, un di più di energia cinetica a favore di un rapporto almeno di collaudo di amicizia politica che non c’è stato e non c’e’ da 10 anni nella città di Benevento”. Il tavolo regionale della coalizione per Mastella resta “l’unica cosa rilevante, tenga conto che se si sta assieme, poiché quasi cinque anni fa si persero le elezioni per quanto riguarda il PD, che andò da solo, un’imbecillita’ politica autentica, perché tu non vai da solo in un sistema di coalizioni. Vinse il centrodestra prima di partecipare anche al voto. Già aveva vinto. Oggi invece dalla Toscana in poi, dove non si e preso un collegio uninominale, tenendonconto che la Campania, la Puglia, la Basilicata anche, nonostante governi il centrodestra, tranne la Sicilia si può vincere in tantissimi collegi dopo la Toscana e dal Lazio in poi”. Su Avellino ribadisce l’avviso al Pd: “Se il Pd non crea questo spazio di congiunzione con gli altri e litigano tra di loro, francamente rischiano di vincere quelli che c”erano prima. Perche’ al ballottaggio avvengono cose inaudite. Chi è più forte rischia di perdere. I finti amici che sono contro e gli avversari. Occorre che il Pd recuperi una leadership che non c’e’ in questo momento”.